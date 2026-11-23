В Ростовской области за десять месяцев 2026 года зарегистрировано 192 преступления против кредитно-финансовой системы. Это на 405,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было выявлено 38 таких случаев. Данные привели РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.