Число преступлений в кредитно-финансовой сфере на Дону выросло более чем в пять раз
В Ростовской области за десять месяцев 2026 года зарегистрировано 192 преступления против кредитно-финансовой системы. Это на 405,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было выявлено 38 таких случаев. Данные привели РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В ведомстве рост объясняют не ухудшением обстановки, а активизацией работы правоохранительных органов: положительная динамика выявляемости и приводит к увеличению числа зарегистрированных экономических преступлений.
Всего с января по октябрь в области зафиксировано 3,7 тыс. преступлений экономической направленности против 3,6 тыс. годом ранее. Почти половина из них — мошенничество: 1,8 тыс. фактов. Кроме того, выявлено 593 случая взяточничества, 132 налоговых преступления и 87 эпизодов присвоения и растраты чужого имущества.
Отдельные категории также показали заметный рост. Число преступлений коррупционной направленности увеличилось на 37,1%, до 1,1 тыс. Преступлений против государственной власти стало на 62,1% больше — 681 случай. В сфере потребительского рынка показатель вырос на 237,2%, до 172 случаев.