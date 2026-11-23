В Дагестане на время закрыли движение по объезду «Красного моста» из-за размыва насыпи
В Гергебильском районе Дагестана на 133-м километре автодороги регионального значения «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» временно прекращено движение автотранспорта на участке объезда «Красного моста». Причиной стали повышение уровня воды в реках и размыв земляного полотна дороги, сообщили в «Дагестанавтодоре».
Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком организовано в объезд по двум маршрутам: «Махачкала — Буйнакск — Временный поселок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда» и «Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда».
На месте разрушения участка объездной дороги ведутся аварийно-восстановительные работы с привлечением тяжелой техники. Дорожники монтируют дополнительные трубы, чтобы увеличить пропускную способность трубчатого перехода.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются и на всех остальных направлениях, поврежденных ранее из-за прошедших ливневых дождей.