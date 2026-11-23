В Гергебильском районе Дагестана на 133-м километре автодороги регионального значения «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» временно прекращено движение автотранспорта на участке объезда «Красного моста». Причиной стали повышение уровня воды в реках и размыв земляного полотна дороги, сообщили в «Дагестанавтодоре».