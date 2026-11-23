В Петербурге стартовал сезон противогололедной обработки улиц
Петербургские улицы начали обрабатывать солью. Районы города приступили к первой в этом сезоне противогололедной обработке. Об этом сообщает 78.ру, сославшись на Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).
По прогнозам, после мокрого снега температура может уйти в минус, и тогда на дорогах и тротуарах образуется наледь. Чтобы этого не случилось, по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина ГАТИ дала районным администрациям и комитету по транспорту задание обработать противогололедными материалами более 1900 кварталов и 100 территорий у метро. Сделать это нужно до 27 ноября.
Особое внимание уделят подходам к парадным, социальным учреждениям и контейнерным площадкам. Выполнение поручений инспекция проверит выборочно.