По прогнозам, после мокрого снега температура может уйти в минус, и тогда на дорогах и тротуарах образуется наледь. Чтобы этого не случилось, по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина ГАТИ дала районным администрациям и комитету по транспорту задание обработать противогололедными материалами более 1900 кварталов и 100 территорий у метро. Сделать это нужно до 27 ноября.