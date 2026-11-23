Баста, Киркоров и «Детство моего взросления»
Куда сходить в Ярославле с 23 по 29 ноября
На этой неделе в Ярославле выступят Кипелов, Филипп Киркоров, Баста и группа «АнимациЯ», пройдут спектакли в Театре юного зрителя, театре имени Волкова и Доме актера, а также мастер-классы и семейные мероприятия. Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты
23 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «Кипелов». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 4,5 тыс. руб. 6+
25 ноября в «Миллениуме» пройдет концерт оркестра CAGMO «Симфония Майкла Джексона при свечах». Начало в 19:00, билеты — от 1,9 тыс. руб. 6+
27 ноября на «Арене-2000» выступит Филипп Киркоров. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3 тыс. руб. 12+. В этот же день в баре «Руки Вверх!» запланирован концерт SQWOZ BAB, билеты — от 4,7 тыс. руб. 18+. В клубе «Китайский летчик Джао Да» в 20:00 выступит Костя Кулясов с группой «АнимациЯ». Билеты — от 2,5 тыс. руб. 16+.
28 ноября в арт-пространстве «Лампа» состоится рок-квартирник Гарри Ананасова «Легенды русского рока». Начало в 18:00, билеты — от 1,2 тыс. руб. 12+. В баре «Руки Вверх!» в 17:00 выступит Uglystephan. Стоимость билетов — от 1,29 тыс. руб. 16+. В клубе «Китайский летчик Джао Да» в 20:00 пройдет концерт группы ДМЦ. Билеты — от 400 руб. 18+.
29 ноября на «Арене-2000» запланирован концерт Басты. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 6,3 тыс. руб. 18+.
Спектакли
24 ноября, 18:30 — «Детство моего взросления» (премьера). Ярославский театр юного зрителя. Постановка по мотивам книги Юрия Полякова «Свидетельство» — исповедь вчерашнего подростка. Билеты — от 500 руб. (24 и 26 ноября), от 700 руб. (27 ноября). 12+
25 ноября на основной сцене театра имени Волкова представят спектакль «Рыцарь под куполом неба». Билеты — от 300 руб. Начало в 18:30. 12+. В Доме актера в 19:00 представят «Две смешные истории о любви». Билеты — от 600 руб. 12+.
28 ноября в театре имени Волкова на основной сцене представят спектакль «Племена». Начало в 18:30. Билеты — от 300 руб. 18+. В ТЮЗе покажут детский спектакль «Разыскивается Карлсон» (12:00), билеты — от 500 руб. 6+. В Доме актера в 18:00 представят постановку «Абсолютное непонимание всего». Билеты — от 1,1 тыс. руб. 18+.
29 ноября В ТЮЗе состоится спектакль «Кладовая солнца» (12:00), билеты — от 500 руб. В Доме актера в 19:00 покажут «В лунном сиянии». Стоимость билетов — от 800 руб. 12+.
Для детей и всей семьи
28 и 29 ноября в досуговом центре «Вверх» пройдет мистический аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9. Школа, которой нет». 28 ноября начало в 17:00, 29 ноября — в 15:00. Стоимость билетов — от 500 руб. 6+.
Другие события
25 ноября в Доме муз пройдут мастер-класс по живописи (17:00) и занятие по нейрографике (17:30). Стоимость участия — от 2 тыс. руб. 12+.
28 ноября в Доме муз состоится мастер-класс по гальванике (14:00), стоимость участия — от 2 тыс. руб. 12+.