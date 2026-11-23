27 ноября на «Арене-2000» выступит Филипп Киркоров. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3 тыс. руб. 12+. В этот же день в баре «Руки Вверх!» запланирован концерт SQWOZ BAB, билеты — от 4,7 тыс. руб. 18+. В клубе «Китайский летчик Джао Да» в 20:00 выступит Костя Кулясов с группой «АнимациЯ». Билеты — от 2,5 тыс. руб. 16+.