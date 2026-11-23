«Кагальницкий элеватор» через суд добился снятия обременения с земель
Зерноградский районный суд частично удовлетворил иск ОАО «Кагальницкий элеватор» к гражданке и региональному управлению Росреестра о прекращении обременения трех земельных участков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как установил суд, в октябре 2022 года предприятие приобрело три земельных участка и из-за предусмотренной договором отсрочки платежа в ЕГРН зарегистрировали ипотеку в пользу продавца.
После полного расчета по договору покупатель обратился к продавцу с предложением совместно подать заявление о погашении регистрационной записи. Однако та этого не сделала, в связи с чем предприятие обратилось в суд.
В ходе разбирательства третье лицо заявило о притворности сделки, но не представило доказательств в подтверждение своих доводов. Суд признал ипотеку прекращенной и взыскал с ответчицы 20 тыс. руб. судебных расходов. Решение вступило в законную силу.