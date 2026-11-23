Петербург остался вторым в рейтинге регионов по бронированию отелей на Новый год
Доля бронирований отелей в России на новогодние праздники 2026–2027 годов выросла с 63 до 67% от общего числа заказов. Петербург остается вторым по востребованности направлением. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитику сервиса OneTwoTrip.
На город на Неве сейчас приходится 17,3% внутренних отельных бронирований. В прошлом году было 17%.
В рейтинге регионов по бронированию отелей на новогодние праздники лидирует Москва с 21%. Третью строчку заняла Казань (4,1%), обойдя горнолыжный Эсто-Садок (3,9%). Замыкает пятерку Нижний Новгород (2,1%).
Средняя продолжительность новогодних поездок по стране почти не изменилась — 3,1 дня. Ночь в отеле подорожала незначительно: с 12 тысяч до 12,2 тысячи рублей.