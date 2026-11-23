Доля бронирований отелей в России на новогодние праздники 2026–2027 годов выросла с 63 до 67% от общего числа заказов. Петербург остается вторым по востребованности направлением. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитику сервиса OneTwoTrip.