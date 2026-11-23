Орловская область лидирует в Черноземье по доходам населения
Орловская область стала лидером в Черноземье по уровню покупательской способности граждан во втором квартале 2026 года, заняв 14-е место в общероссийском рейтинге. Среднемесячные поступления жителей региона (68,2 тыс. руб. на человека) эквивалентны 2,96 стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг при среднем значении по стране 2,87. В реальном выражении объем денежных средств жителей Орловской области за год увеличился на 1,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков РИА «Рейтинг». Также в топ-20 России смогла войти Белгородская область.
Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по официальным данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы за второй квартал 2026 года (апрель — июнь).
В Белгородской области (19-е место) показатель составил 2,85 набора при среднедушевых доходах 66,9 тыс. руб. в месяц. Реальные поступления граждан за отчетный период увеличились на 0,5% к уровню второго квартала 2025 года.
Липецкая область расположилась на 22-й строчке: объем финансовых ресурсов населения эквивалентен 2,71 фиксированного набора. Среднемесячный подушевой показатель составил 62,9 тыс. руб. при реальном росте на 2,1%.
Воронежская область заняла 30-е место с коэффициентом 2,58. При среднедушевом достатке в 65,7 тыс. руб. субъект зафиксировал максимальную в Черноземье динамику реальных денежных средств граждан — прирост на 4,6% в годовом выражении.
В Курской области (41-я позиция) соотношение составило 2,46 корзины при среднем значении 62,6 тыс. руб. на одного жителя. Рост реальных поступлений населения достиг 1,9%.
Тамбовская область оказалась на 49-м месте со значением 2,34. Среднедушевой показатель здесь составил 55,7 тыс. руб. При этом реальные финансовые ресурсы жителей региона выросли на 3,1%.
В целом по России соотношение среднедушевых объемов средств населения и стоимости фиксированного набора во втором квартале 2026 года составило 2,87 при среднем уровне 76,7 тыс. руб. в месяц (динамика реальных поступлений — 1,1%). Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий (6,28), Чукотский (5,48) и Ненецкий (5,42) автономные округа. Нижние строчки заняли Республика Тыва (1,53), Карачаево-Черкесская Республика (1,47) и Республика Ингушетия (1,21).
Ранее эксперты «РИА Рейтинг» оценивали покупательскую способность заработных плат в Черноземье по итогам второго квартала 2026 года. Тогда лидером в Черноземье и 29-й в стране стала Липецкая область с коэффициентом 2,59: чистая медианная зарплата в регионе после вычета налогов составила 60,1 тыс. руб.