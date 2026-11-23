Потерпевшую около трех месяцев удерживали в контакте через мессенджеры и инвестиционные платформы: собеседники обещали доход от онлайн-заработка и постепенно убеждали перечислять деньги. Сначала ростовчанка перевела со своего счета более 400 тыс. рублей собственных накоплений, затем по настоянию «инвесторов» взяла два банковских кредита — на 1,4 млн и 3 млн рублей. Средства от них также ушли неизвестным.