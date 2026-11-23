Ростовчанка перевела интернет-мошенникам более 9 млн рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере: 54-летняя горожанка за три месяца перевела неустановленным лицам более 9 млн рублей под предлогом инвестиций в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Потерпевшую около трех месяцев удерживали в контакте через мессенджеры и инвестиционные платформы: собеседники обещали доход от онлайн-заработка и постепенно убеждали перечислять деньги. Сначала ростовчанка перевела со своего счета более 400 тыс. рублей собственных накоплений, затем по настоянию «инвесторов» взяла два банковских кредита — на 1,4 млн и 3 млн рублей. Средства от них также ушли неизвестным.
Чтобы продолжить «вложения», жительница города занимала деньги у сына, знакомых и коллег — еще свыше 4 млн рублей оказались переведены мошенникам. После получения последней суммы собеседники прекратили связь. Только тогда заявительница поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников и обстоятельства их деятельности.