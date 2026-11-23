На Ставрополье за неделю выявили более 8,5 тысячи нарушений ПДД
В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции с 16 по 22 ноября выявили более 8,5 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Наиболее распространенными стали нарушения правил использования ремней безопасности — 1,4 тыс. случаев, нарушения ПДД пешеходами — 1,1 тыс., несоблюдение требований к тонировке — 920. Еще 765 водителей не уступили дорогу пешеходам, 761 нарушил правила перевозки детей.
Кроме того, инспекторы зафиксировали 255 случаев выезда на встречную полосу, 243 нарушения со стороны водителей пассажирского транспорта, 59 случаев управления автомобилем без прав или после лишения права управления и 14 случаев езды без регистрационных знаков.
От управления отстранили 152 водителя с признаками опьянения. В отношении 21 из них возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в состоянии опьянения).