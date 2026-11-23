Кроме того, инспекторы зафиксировали 255 случаев выезда на встречную полосу, 243 нарушения со стороны водителей пассажирского транспорта, 59 случаев управления автомобилем без прав или после лишения права управления и 14 случаев езды без регистрационных знаков.