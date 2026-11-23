Минобороны: над Доном и другими российскими регионами сбили 192 БПЛА
С 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 192 украинских дрона. Об этом сообщили в минобороны.
О работе ПВО отчитались в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Пермском краях, Республиках Татарстан, Башкортостан и Крым.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», более 80 дронов сбили над Ростовской областью. Беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском, Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком районах. В Красносулинском районе на месте падения обломков дронов произошел пожар. Работают экстренные службы.