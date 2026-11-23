В Чегеме до конца года завершат благоустройство рекреационной зоны
В новом микрорайоне Южный городского поселения Чегем Кабардино-Балкарии завершается реализация проекта благоустройства рекреационной зоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
На территории площадью более 3 га планируют открыть общественное пространство с прогулочными аллеями, фонтанным комплексом, игровыми и спортивными площадками, а также зонами отдыха.
Отмечается, что основной комплекс строительных работ уже завершен. Сейчас специалисты проводят пусконаладку систем освещения, коммуникаций и водных объектов. Параллельно готовят участки для озеленения, разбивают газоны и устанавливают малые архитектурные формы.
Завершить благоустройство планируется до конца 2026 года.