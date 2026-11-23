Во время представления зрители смогут побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят скорпионов — акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с белоснежными самоедами. На манеже представлены различные жанры — от эквилибра и акробатики до дрессуры.