В республике имеется более 2,6 тыс. т бензина и 2,4 тыс. т дизельного топлива. За сутки поступило еще более 1 тыс. т бензина. В пути находятся дополнительные поставки — 2,1 тыс. т бензина и более 1 тыс. т дизельного топлива.