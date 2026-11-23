В Северную Осетию поступило более тысячи тонн бензина
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди остаются 976 большегрузов, еще 632 ожидают на стоянках. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По данным властей, за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в республике не зарегистрировано. Сотрудники МЧС выезжали на четыре пожара, пострадавших нет. В сфере ЖКХ произошло три аварийных отключения, все они оперативно устранены.
В республике имеется более 2,6 тыс. т бензина и 2,4 тыс. т дизельного топлива. За сутки поступило еще более 1 тыс. т бензина. В пути находятся дополнительные поставки — 2,1 тыс. т бензина и более 1 тыс. т дизельного топлива.