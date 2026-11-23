Военные проведут учебные стрельбы в районе Сочи и села Ахштырь
В Сочи 23 ноября пройдут учебные стрельбы в акватории Морского порта, Имеретинского морского порта и в районе села Ахштырь. Мероприятия запланированы на разное время в течение дня. Об этом сообщили в администрации курорта.
В акватории Морского порта Сочи учебные стрельбы проведут с 09:00 до 23:10. В Имеретинском морском порту они запланированы с 20:00 до 23:00.
Кроме того, военные отработают действия в районе села Ахштырь. Там стрельбы состоятся с 09:00 до 14:00.
Жителей и гостей курорта предупредили о проведении учебных мероприятий и призвали сохранять спокойствие. В администрации отметили, что отработка действий военными направлена на обеспечение безопасности.