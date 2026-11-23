В Зверево из-за ремонта трубопровода снизят давление воды в частном секторе
В Зверево с вечера 22 ноября на время плановой замены аварийного участка трубопровода на улице Комсомольской, 3 снижено давление холодного водоснабжения в частном секторе города. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Под ограничение подачи воды попадают более двадцати улиц, в том числе Советская, Вокзальная, Крупской, Горького, Ленина, Чапаева, Октябрьская, Кирова, Докукина, Рабочая, Зеленая, Северная, Новая, Пролетарская, Пионерская, Некрасова, Гагарина, Строительная, Малышева, Чехова и Комсомольская, а также Верхний переулок.
Работы, по данным коммунальных служб, рассчитаны до 17:00 понедельника, 23 ноября.