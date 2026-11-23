В Зверево с вечера 22 ноября на время плановой замены аварийного участка трубопровода на улице Комсомольской, 3 снижено давление холодного водоснабжения в частном секторе города. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.