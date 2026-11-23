Здание входило в состав казарменного комплекса 12-го уланского Литовского полка, который считался одним из старейших в Инстербургском гарнизоне. Оно полностью построено из красного кирпича. В нем сохранились межэтажные и венчающие карнизы. Верхняя часть окон выполнена в виде пологой дуги. Входную группу украшает портал.