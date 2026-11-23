В Калининградской области на продажу выставили здание бывшего офицерского казино
В городе Черняховске Калининградской области продают здание бывшего офицерского казино, построенное в конце XIX века. За него хотят получить 13,5 млн рублей, сообщил ТАСС.
Здание входило в состав казарменного комплекса 12-го уланского Литовского полка, который считался одним из старейших в Инстербургском гарнизоне. Оно полностью построено из красного кирпича. В нем сохранились межэтажные и венчающие карнизы. Верхняя часть окон выполнена в виде пологой дуги. Входную группу украшает портал.
Общая площадь здания составляет 923,7 кв. м. Вместе с ним предлагают земельный участок площадью 662 кв. м. Он находится в аренде с возможностью оформления в собственность.
Помещения выставлены на продажу без отделки. Продавец считает, что объект подойдет для ресторана, музея или пивоварни.