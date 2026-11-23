В районе Сочи и на федеральной территории «Сириус» 22 и 23 ноября сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Предупреждение действует на участке побережья от Магри до Веселого. Об этом сообщили в системе РСЧС со ссылкой на СМС-рассылку экстренных служб.