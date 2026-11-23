В Сочи и Сириусе предупредили об угрозе формирования смерчей
В районе Сочи и на федеральной территории «Сириус» 22 и 23 ноября сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Предупреждение действует на участке побережья от Магри до Веселого. Об этом сообщили в системе РСЧС со ссылкой на СМС-рассылку экстренных служб.
Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры предосторожности в период действия предупреждения. В частности, рекомендуется избегать прогулок вблизи моря и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
Также отдыхающим советуют отложить морские прогулки и поездки на катерах. Перед выходом из дома жителям рекомендуют заранее определить расположение ближайших укрытий на случай ухудшения погодной обстановки.
Опасность формирования смерчей связана с погодными условиями над Черным морем. Предупреждение распространяется на прибрежную территорию Сочи от Магри до Веселого, а также на федеральную территорию «Сириус».
В РСЧС рекомендуют жителям и туристам учитывать информацию об угрозе смерчей при планировании отдыха и передвижения по побережью. Следить за изменениями погодной обстановки следует по официальным каналам оповещения.