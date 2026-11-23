В Дагестане на содержание дорог направят почти 2 млрд рублей
ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан» («Дагестанавтодор») объявило открытый конкурс на содержание республиканских и межмуниципальных автодорог региона в 2027 году. Начальная цена контракта — 1,132 млрд рублей. Сообщения о проведении конкурса опубликованы 16 ноября на площадке ЕИС. Заявки принимаются до 2 декабря, подведение итогов запланировано на 7 декабря.
Срок исполнения контракта — с 1 января 2027 года по 31 января 2028 года. Закупка определена как контракт с неопределенным объемом: снизиться на конкурсе может общая стоимость объектов (1,658 млрд рублей), при этом оплачиваться будут только фактически выполненные работы по заявкам заказчика. Участникам необходимо подтвердить опыт исполнения договора не менее чем на 20% от цены контракта по содержанию, ремонту либо строительству автодорог, а если победителем станет крупная компания — привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства на не менее 25% суммы соглашения.
Кроме того, в плане закупок «Дагестанавтодора» на декабрь 2026 года значится ещё один конкурс — на содержание дорог местного значения в 2027 году стоимостью 713,8 млн рублей. Таким образом, общий объем средств, запланированных предприятием на содержание дорожной сети республики в следующем году, превысит 1,8 млрд рублей.
Работы предусматривают круглогодичный комплекс мероприятий по всей территории региона, включая зимнюю уборку снега с проезжей части, обочин, полос разгона и торможения, остановок общественного транспорта и площадок отдыха, а также борьбу с гололедом.