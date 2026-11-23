Срок исполнения контракта — с 1 января 2027 года по 31 января 2028 года. Закупка определена как контракт с неопределенным объемом: снизиться на конкурсе может общая стоимость объектов (1,658 млрд рублей), при этом оплачиваться будут только фактически выполненные работы по заявкам заказчика. Участникам необходимо подтвердить опыт исполнения договора не менее чем на 20% от цены контракта по содержанию, ремонту либо строительству автодорог, а если победителем станет крупная компания — привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства на не менее 25% суммы соглашения.