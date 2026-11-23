Ремонт провели в домах №5 на улице Ленина и №8 на улице Элеваторной в Новоалександровске, а также в доме №16 на улице Ленина в Краснозоринском. Все здания построены в 1954–1960 годах. По данным фонда, за время эксплуатации асбестоцементное покрытие кровель растрескалось, деревянные конструкции износились, а вентиляция и водоотведение нуждались в восстановлении.