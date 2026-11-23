На Ставрополье отремонтировали тысячу «квадратов» крыш за 7,6 млн рублей
В Новоалександровске и поселке Краснозоринском завершили капитальный ремонт скатных крыш трех многоквартирных домов. Общая площадь обновленных кровель составила 1 тыс. кв. м, стоимость работ превысила 7,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Ставропольского края.
Ремонт провели в домах №5 на улице Ленина и №8 на улице Элеваторной в Новоалександровске, а также в доме №16 на улице Ленина в Краснозоринском. Все здания построены в 1954–1960 годах. По данным фонда, за время эксплуатации асбестоцементное покрытие кровель растрескалось, деревянные конструкции износились, а вентиляция и водоотведение нуждались в восстановлении.
В ходе работ демонтировали старую кровлю, заменили поврежденные элементы стропильной системы и обрешетку. Деревянные конструкции обработали огнебиозащитными составами, смонтировали парогидроизоляцию и новое покрытие из металлопрофиля. Подрядчики восстановили вентиляционные каналы, установили снегозадержатели и защитные ограждения и водостоки.