Почти 170 тыс. кг морепродуктов привезли на Средний Урал с Дальнего Востока
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили 168,6 тыс. кг рыбной продукции и морепродуктов в Свердловскую область. Мероприятия проводились 19-20 ноября в отношении грузов, прибывших из регионов Дальнего Востока, сообщили в ведомстве.
Во время проверки было проконтролировано 70 партий товаров. Каждая из них прошла обязательные лабораторные исследования в аккредитованных учреждениях. Результаты экспертиз подтвердили, что продукция соответствует установленным нормам качества и безопасности, действующим в рамках законодательства РФ и ЕАЭС.
При проверке товаросопроводительных документов и физическом осмотре грузов нарушений ветеринарного законодательства не обнаружено. Вся поставленная продукция разрешена к продаже на территории региона.