Во время проверки было проконтролировано 70 партий товаров. Каждая из них прошла обязательные лабораторные исследования в аккредитованных учреждениях. Результаты экспертиз подтвердили, что продукция соответствует установленным нормам качества и безопасности, действующим в рамках законодательства РФ и ЕАЭС.