Разметку уже обновили на пересечениях улиц Губина и Ленинградской, Куйбышева и Губина, Марцинкевича и Боргустанской, Островского и Героев Медиков, а также у школ №2, 7, 16 и 22, школы-интерната, детского сада №4, на улице Крылова, 16, улице Велинградской, проспекте Победы и ряде других участков.