В Кисловодске нанесут свыше 10 тысяч «квадратов» новой дорожной разметки
В Кисловодске до конца года планируют обновить более 10 тыс. кв. м дорожной разметки. Работы затрагивают как пешеходные переходы, так и продольные линии на проезжей части, сообщил глава города Евгений Моисеев.
По его словам, дорожники используют каждый подходящий по погоде день. Приоритет отдан участкам вблизи школ и детских садов, где ежедневно проходит большое число детей и родителей.
Разметку уже обновили на пересечениях улиц Губина и Ленинградской, Куйбышева и Губина, Марцинкевича и Боргустанской, Островского и Героев Медиков, а также у школ №2, 7, 16 и 22, школы-интерната, детского сада №4, на улице Крылова, 16, улице Велинградской, проспекте Победы и ряде других участков.
Для нанесения применяют холодный и горячий пластик — материалы позволяют выполнять разные типы разметки. Работы, уточнил господин Моисеев, продолжатся, пока позволяют погодные условия.