Более 20 млрд рублей направят на социальную сферу Сочи в 2027 году
Сколько потратят на социалку в Сочи: суммы и подробности
Ключевым приоритетом бюджета Сочи на 2027 год станут расходы на социальную сферу: на них запланировано 20,9 млрд руб., или 58,3% всех расходов муниципалитета. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Прошунин.
«Ключевые приоритеты бюджета сосредоточены на социальной сфере. Так, на нее запланировано направить значительную долю — 58,3% от общего объема расходов — 20,9 млрд руб. Проектом бюджета предусмотрены все принятые социальные гарантии для наших граждан. 24,3% всей расходной части проекта бюджета на 2027 год, или 8,7 млрд руб., предусмотрено на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, из которых на социальную инфраструктуру города направлено 35,8%, или 3,1 млрд руб.», — сказал господин Прошунин.
По его словам, финансовый документ сохранит приоритеты 2026 года и останется программным, инвестиционным и социально направленным. Доходы бюджета, включая налоговые и неналоговые поступления, запланированы в объеме 35,8 млрд руб., расходы — 35,9 млрд руб.
Глава администрации также отметил, что за пять лет муниципальный долг сократился в четыре раза — с 2 млрд до 500 млн руб. Планируется, что в 2027 году все долговые обязательства будут полностью закрыты.
Для сравнения: бюджет Сочи на 2026 год, как следует из данных на сайте городской администрации, на момент принятия во втором чтении был утвержден с доходами 34,9 млрд руб. и расходами 36,7 млрд руб. Дефицит предполагалось покрыть остатками целевых безвозмездных поступлений.
Сочи остается крупнейшим курортом страны: в 2025 году город принял 8 млн туристов, а к 2030 году турпоток, по прогнозам, достигнет 10 млн человек. Летом спрос сосредоточен на морском и санаторно-курортном отдыхе в прибрежной зоне, зимой — на горнолыжных курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», построенных к Олимпиаде 2014 года.