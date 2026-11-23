«Ключевые приоритеты бюджета сосредоточены на социальной сфере. Так, на нее запланировано направить значительную долю — 58,3% от общего объема расходов — 20,9 млрд руб. Проектом бюджета предусмотрены все принятые социальные гарантии для наших граждан. 24,3% всей расходной части проекта бюджета на 2027 год, или 8,7 млрд руб., предусмотрено на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, из которых на социальную инфраструктуру города направлено 35,8%, или 3,1 млрд руб.», — сказал господин Прошунин.