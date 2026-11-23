Четырех новосибирцев осудят за незаконный сбыт и производство оружия
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Октябрьский райсуд г. Новосибирска рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте оружия в отношении четырех местных жителей. Судебное заседание назначено на 27 ноября, сообщают суды общей юрисдикции региона.
По данным следствия, в 2025 году в ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов дела 23 единицы боевого огнестрельного оружия и около 1 тыс. боеприпасов к нему, более 700 гр взрывчатого вещества, а также многочисленные предметы, необходимые для изготовления оружия.
Соучастникам вменяют в вину ч. 2, ч. 6 ст. 222 (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту взрывчатых устройств), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление (переделка) огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).