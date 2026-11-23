По данным следствия, в 2025 году в ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов дела 23 единицы боевого огнестрельного оружия и около 1 тыс. боеприпасов к нему, более 700 гр взрывчатого вещества, а также многочисленные предметы, необходимые для изготовления оружия.