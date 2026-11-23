Во вторник, 24 ноября, ночью пройдет дождь (вероятность до 81%), днем ожидается до +5°, к вечеру — около +3°. Ветер усилится до 7 м/с с порывами до 15 м/с. В среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем — прежде всего в дневные часы. Температура ночью — около +2°, днем — +3…+4°, к вечеру — до +1°. Ветер до 6 м/с.