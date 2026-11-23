В Ростовской области на новой неделе пройдут дожди с мокрым снегом
На рабочей неделе в Ростовской области погода будет меняться от дождя к мокрому снегу, а к выходным термометры опустятся ниже нуля. Такую картину дают ведущие сервисы прогнозов — Gismeteo, World-Weather и Метеокаст, чьи данные сходятся в основных деталях.
В Ростове-на-Дону понедельник, 23 ноября, проходит при переменной облачности: ночью — +3…+4°, днем воздух прогреется до +9°. К вечеру резко похолодает примерно до +8°, и вероятность осадков вырастет до 45% — возможен дождь. Порывы ветра к концу дня достигнут 10–15 м/с.
Во вторник, 24 ноября, ночью пройдет дождь (вероятность до 81%), днем ожидается до +5°, к вечеру — около +3°. Ветер усилится до 7 м/с с порывами до 15 м/с. В среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем — прежде всего в дневные часы. Температура ночью — около +2°, днем — +3…+4°, к вечеру — до +1°. Ветер до 6 м/с.
В четверг, 26 ноября, осадков не ожидается, но останется ветрено и холодно: ночью около 0°, днем — до +3°. Порывы ветра — до 6–7 м/с. В пятницу, 27 ноября, днем — +1…+3°, вечером возможно выпадение мокрого снега (вероятность до 30%).
Уже в выходные — 28 и 29 ноября — в области ожидается дальнейшее похолодание: ночные температуры опустятся до 2…3°, дневные — около 0°, при этом сохранится вероятность осадков. По данным сервиса Погода Mail, с понедельника, 30 ноября, в регионе прогнозируется снег и ночная температура до 3°.
По региону температура сейчас распределяется неравномерно: в Волгодонске около +7°, в Таганроге — +3°, в Шахтах и Новочеркасске — около +2°.