Свердловчане заняли призовые места на Чемпионате РФ по паделу в Екатеринбурге
Екатеринбург принял Чемпионат России по паделу — часть призовых мест по итогам турнира заняли свердловские спортсмены «Академии падела РМК», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Чемпионат России по паделу впервые прошел за пределами Москвы. На корты «Падел-Арены РМК» в Екатеринбурге вышли 240 человек из 29 регионов — число участников стало рекордным за всю историю национального первенства. Призовой фонд турнира, сформированный Федерацией падела России, составил 2 млн руб. Дополнительно по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина генеральный спонсор выделил на премирование игроков 3,39 млн руб.
Свердловчане Дмитрий Мягков и Максим Колобов заняли первое место в турнире среди мужчин. Второе и третье места заняли игроки из Москвы Семен Батин и Петр Мальцев, Ярослав Простаков и Павел Карпушкин. В соревнованиях среди женщин золото получили спортсменки из Санкт-Петербурга Вилена Петрова и Влада Кутузова. Серебро заслужили екатеринбурженка Алена Васильева и москвичка Грета Мокроусова. Бронзу — Ника Служителева и Ангелина Неизвестная из Москвы.
Сегодня в Свердловской области работают 40 крытых и девять открытых кортов для игры в падел. На площадке «Падел арена РМК» планируется открыть детскую академию падела.