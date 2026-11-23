Свердловчане Дмитрий Мягков и Максим Колобов заняли первое место в турнире среди мужчин. Второе и третье места заняли игроки из Москвы Семен Батин и Петр Мальцев, Ярослав Простаков и Павел Карпушкин. В соревнованиях среди женщин золото получили спортсменки из Санкт-Петербурга Вилена Петрова и Влада Кутузова. Серебро заслужили екатеринбурженка Алена Васильева и москвичка Грета Мокроусова. Бронзу — Ника Служителева и Ангелина Неизвестная из Москвы.