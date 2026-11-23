Дагестан — лидер среди республик СКФО по поездкам на пригородных поездах
Дагестан за январь–октябрь 2026 года стал лидером среди республик Северо-Кавказского федерального округа по числу поездок на пригородных поездах — 2,3 млн пассажиров. Всего пригородные поезда в границах Северо-Кавказской железной дороги перевезли за десять месяцев свыше 34 млн человек, сообщила пресс-служба магистрали.
Следом за Дагестаном в округе идут Адыгея — 127 тыс. пассажиров, Северная Осетия — Алания — 101 тыс., Карачаево-Черкесия — 37 тыс. и Кабардино-Балкария — 21 тыс. Совокупно жители республик СКФО совершили более 2,5 млн поездок.
В соседних с округом регионах пассажиропоток выше: на Краснодарский край пришлось 17,5 млн поездок — это, как отметили в пресс-службе, 51% всех отправленных в границах магистрали пассажиров, на Ростовскую область — 8,4 млн, на Ставропольский край — 5,5 млн.
Перевозки на пригородных маршрутах СКЖД обеспечивают два оператора — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».