Дагестан за январь–октябрь 2026 года стал лидером среди республик Северо-Кавказского федерального округа по числу поездок на пригородных поездах — 2,3 млн пассажиров. Всего пригородные поезда в границах Северо-Кавказской железной дороги перевезли за десять месяцев свыше 34 млн человек, сообщила пресс-служба магистрали.