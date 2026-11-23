Запрещенную газировку Coca-Cola из Грузии нашли в продаже в Таганроге
Грузинскую газировку Coca-Cola, оборот которой Роспотребнадзор приостановил еще в октябре из-за несоответствия требованиям качества и безопасности, обнаружена в продаже в Таганроге. Об этом сообщает территориальное управление ведомства.
В ходе ноябрьских проверок газировка в стеклянных бутылках объемом 0,33 л выявлена у двух предпринимателей — в Таганроге и Волгодонске. Сейчас ведомство готовит материалы для привлечения продавцов к административной ответственности.
Запрет на оборот напитка действует с 9 октября и касается Coca-Cola производства Coca-Cola Bottlers Georgia. Причиной стали нарушения установленных органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности. Какие именно отклонения обнаружены, в ведомстве не уточнили.