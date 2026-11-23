На Сочи и Сириус идут ливни с градом и ветром до 22 м/с
На территории Сочи и федеральной территории «Сириус» до конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. По данным метеорологов, в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом, скорость ветра может достигать 20–22 м/с. В горах прогнозируется очень сильный снег.
На реках возможны резкие подъемы уровней воды — местами до неблагоприятных отметок, на реке Кепша — с превышением опасных. В горной зоне, предупреждают синоптики, возрастает риск схода селевых потоков малого объема.
Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и иными сооружениями, а также принять все необходимые меры предосторожности. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.