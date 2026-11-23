На территории Сочи и федеральной территории «Сириус» до конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. По данным метеорологов, в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом, скорость ветра может достигать 20–22 м/с. В горах прогнозируется очень сильный снег.