Энергетики восстановили электроснабжение 196 сел Дагестана после аварии
Подача электроэнергии жителям горных районов Дагестана полностью восстановлена после аварии, сообщила в воскресенье пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».
«Энергетики устранили технологическое нарушение на энергообъекте, из-за которого было временно ограничено электроснабжение части потребителей в горных районах республики. Несмотря на темное время суток и сложный горный рельеф, восстановительные работы были проведены в максимально короткие сроки», — цитирует сообщение компания.
В воскресенье из-за аварийного отключения без света остались жители 196 населенных пунктов Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов, а также Бежтинского участка республики.