«Энергетики устранили технологическое нарушение на энергообъекте, из-за которого было временно ограничено электроснабжение части потребителей в горных районах республики. Несмотря на темное время суток и сложный горный рельеф, восстановительные работы были проведены в максимально короткие сроки», — цитирует сообщение компания.