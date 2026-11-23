Дорожки в сквере «Международный» в Ростове отремонтируют за 1,96 млн рублей
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону планируют обновить дорожки в сквере «Международный». Из городского бюджета на эти цели выделено около 1,96 млн рублей.
Заказчик подбирает подрядчика: заявки на участие в торгах принимаются до 26 ноября 2026 года. Все работы предстоит завершить к 20 декабря 2026 года — допускается и более ранняя сдача.
Помимо собственно ремонта, в обязанности подрядчика войдет обеспечение безопасности площадки — установка ограждений, защита существующих коммуникаций и построек от повреждений, организация безопасного движения пешеходов, регулярная уборка территории от строительного мусора с вывозом на специализированные полигоны. Победитель торгов также должен предоставить документы, подтверждающие качество используемых материалов, и отвечать за их сохранность; соблюдение строительных, санитарных и пожарных норм остается на его ответственности.
Отдельное условие контракта касается обращения с отходами: подрядчик становится их собственником и сам несет ответственность за утилизацию, а заказчику обязан передать документы, подтверждающие расходы на вывоз мусора. Победителю тендера предстоит оформить всю необходимую документацию, включая фотофиксацию объекта до начала и после завершения ремонта.
Финансирование предусмотрено из городского бюджета; предоплата по контракту не предусмотрена.