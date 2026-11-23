Помимо собственно ремонта, в обязанности подрядчика войдет обеспечение безопасности площадки — установка ограждений, защита существующих коммуникаций и построек от повреждений, организация безопасного движения пешеходов, регулярная уборка территории от строительного мусора с вывозом на специализированные полигоны. Победитель торгов также должен предоставить документы, подтверждающие качество используемых материалов, и отвечать за их сохранность; соблюдение строительных, санитарных и пожарных норм остается на его ответственности.