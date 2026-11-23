Омичи поднялись на второе место в Восточной конференции КХЛ
«Авангард» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после его победы в Омске над казанским «Ак Барсом».
Команды встретились 22 ноября. Все голы в матче были забиты в его первой половине. Хозяева выиграли со счетом 3:1. В составе омичей две шайбы и точная передача на счету Константина Окулова.
«Авангард» набрал 36 очков, обойдя нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур» (по 34 очка). Впереди только магнитогорский «Металлург» с 43 очками.