По предварительным данным, 33-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом слишком разогнался, из-за чего врезался в остановившуюся на светофоре Toyota. Иномарка тронулась с места и столкнулась с Mitsubishi, который въехал в «ВАЗ 2110». Отечественная легковушка по инерции столкнулась с автомобилем «Ситрак».