В массовом ДТП на трассе под Таганрогом пострадали три человека
На трассе в Неклиновском районе Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Авария произошла днем 22 ноября на автодороге Р-280 «Новороссия», сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, 33-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом слишком разогнался, из-за чего врезался в остановившуюся на светофоре Toyota. Иномарка тронулась с места и столкнулась с Mitsubishi, который въехал в «ВАЗ 2110». Отечественная легковушка по инерции столкнулась с автомобилем «Ситрак».
В результате аварии пострадали: водители иномарок и водитель «ВАЗ 2110» 2005 года рождения. Устанавливаются обстоятельства случившегося.