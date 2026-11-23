Иркутский областной суд вынес приговор в отношении жителя Братска, обвиняемого в совершении диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Подсудимому назначили 13 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.