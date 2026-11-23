Пекарню в Зимовниках выставили на продажу за 15 млн рублей
В Ростовской области на площадке объявлений появился лот — готовый бизнес по выпуску хлебобулочных изделий. Производство в поселке Зимовники оценили в 15 млн рублей.
Комплекс площадью 475 кв. м расположен на улице Дорожной, дом 2Д. В состав лота входят двухэтажное здание пекарни, где размещается основное производство, три гаража — под служебный транспорт, оборудование либо складские нужды, склад для ингредиентов и готовой продукции, котельная, офисное помещение для управленческого персонала и дизельная электростанция. Резервный источник энергии позволяет не останавливать выпуск продукции при перебоях с электроснабжением.
К комплексу подведены газопровод среднего давления, канализация через септик и электроснабжение мощностью 380 кВт — по словам продавца, этого достаточно для производственных нужд.
Продавец отмечает, что назначение площадок не ограничивается выпечкой хлеба и сдобы: помещения допускается переоборудовать под любое пищевое производство.