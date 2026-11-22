Траты на работу мэра Тюмени увеличат на 319 тысяч рублей в 2027 году
Расходы на функционирование главы Тюмени возрастут с 8 млн руб. в 2026 году до 8,35 млн руб. в 2027-м, следует из проекта главного финансового документа города на будущий год. Проект решения с соответствующим показателем внес на рассмотрение депутатов думы градоначальник Максим Афанасьев.
В начале работы господина Афанасьева мэром Тюмени в 2024 году на главу города было предусмотрено всего 6,91 млн руб., в 2025-2026 годах средства на соответствующую цель увеличили до 8 млн руб. За время руководства Максима Афанасьева в Тобольске траты на градоначальника увеличились всего с 2,96 млн руб. в 2019 году до 7,68 млн руб. в 2024-м.
Увеличение расходов в 2027 году также затронет и Тюменскую городскую думу — с 151,2 млн до 157,6 млн руб. В частности, траты на зарплаты сотрудникам представительного органа возрастут с 136,9 млн до 142,7 млн руб., на их нужды — с 4,33 млн до 4,48 млн руб., на спикера Светлану Иванову — с 7 млн до 7,3 млн руб., на депутатов — с 7,22 млн до 7,51 млн руб.
После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении гордума сможет скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут сокращены на 307,2 млн руб., а расходы увеличены на 1 млрд руб. Несмотря на планы по росту трат, власти предусмотрели снижение объема средств на национальную экономику и культуру. Дефицит городской казны по итогам 2027 года, по сравнению с показателем текущего года, может возрасти с 1,3 млрд до 2,6 млрд руб.
В скором времени к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2027 год также приступят депутаты Тюменской областной думы. Согласно документу, доходы региона по сравнению с 2026 годом могут сократиться на 1,4 млрд руб., а расходы снизиться на 13,6 млрд руб. Меньший объем средств планируется направить на образование, национальную политику, спорт и общегосударственные вопросы, однако урезание не коснется трат на Тюменскую областную думу и губернатора Александра Моора. Дефицит бюджета региона может возрасти с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.