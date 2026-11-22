Увеличение расходов в 2027 году также затронет и Тюменскую городскую думу — с 151,2 млн до 157,6 млн руб. В частности, траты на зарплаты сотрудникам представительного органа возрастут с 136,9 млн до 142,7 млн руб., на их нужды — с 4,33 млн до 4,48 млн руб., на спикера Светлану Иванову — с 7 млн до 7,3 млн руб., на депутатов — с 7,22 млн до 7,51 млн руб.