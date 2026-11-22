Расходы на думу Тюмени возрастут на 6,3 млн рублей в 2027 году
Траты на работу депутатов и сотрудников Тюменской городской думы увеличат со 151,2 млн руб. в 2026 году до 157,6 млн руб. в 2027-м, следует из проекта главного финансового документа города на будущий год. Проект решения с соответствующим показателем внес на рассмотрение представительного органа мэр Максим Афанасьев.
Согласно документу, большую часть средств направят на сотрудников аппарата гордумы — расходы на них поднимут со 136,9 млн до 142,7 млн руб. В частности, объем средств на зарплаты работникам увеличат со 132,5 млн до 138,2 млн руб., на закупку товаров и услуг для обеспечения их нужд — с 4,33 млн до 4,48 млн руб.
На самих депутатов в 2027 году намерены потратить не более 15 млн руб. В частности, расходы на работу Светланы Ивановы и выплаты для нее увеличат с 7 млн до 7,3 млн руб., на зарплаты депутатов и функционирование политиков — с 7,22 млн до 7,51 млн руб.
После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут сокращены на 307,2 млн руб., а расходы увеличены на 1 млрд руб. Несмотря на планы по росту трат, власти предусмотрели снижение объема средств на национальную экономику и культуру. Дефицит городской казны по итогам 2027 года, по сравнению с показателем текущего года, может возрасти с 1,3 млрд до 2,6 млрд руб.
В скором времени к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2027 год также приступят депутаты Тюменской областной думы. Согласно документу, доходы региона по сравнению с 2026 годом могут сократиться на 1,4 млрд руб., а расходы снизиться на 13,6 млрд руб. Меньший объем средств планируется направить на образование, национальную политику, спорт и общегосударственные вопросы, однако урезание не коснется трат на Тюменскую областную думу и губернатора Александра Моора. Дефицит бюджета региона может возрасти с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.