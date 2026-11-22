На самих депутатов в 2027 году намерены потратить не более 15 млн руб. В частности, расходы на работу Светланы Ивановы и выплаты для нее увеличат с 7 млн до 7,3 млн руб., на зарплаты депутатов и функционирование политиков — с 7,22 млн до 7,51 млн руб.