Образование — с 26,52 млрд до 26,56 млрд руб. Траты на общее образование возрастут с 15,4 млрд до 15,8 млрд руб., на дополнительное образование детей — с 1,22 млрд до 1,26 млрд руб., а на дошкольное образование снизятся с 9,3 млрд до 8,9 млрд руб.;

ЖКХ — с 3,7 млрд до 4,4 млрд руб. Расходы на жилищное хозяйство поднимут с 216,1 млн до 332,4 млн руб., на коммунальное хозяйство — с 29,6 млн до 1 млрд руб., а на благоустройство — сократят с 2,7 млрд до 2,4 млрд руб.;

Социальную политику — с 3 млрд до 3,2 млрд руб. Власти намерены увеличить траты на пенсионное обеспечение с 29,2 млн до 29,5 млн руб., на социальное обеспечение населения — с 2,3 млрд до 2,6 млрд руб. Расходы на охрану семьи и детства могут быть урезаны с 644,6 млн до 621,6 млн руб.;

Общегосударственные вопросы — с 2,55 млрд до 2,64 млрд руб. Объем средств на работу мэра Максима Афанасьева и выплат градоначальнику увеличат с 8 млн до 8,3 млн руб., председателя гордумы Светланы Ивановой — с 7 млн до 7,3 млн руб., депутатов — с 7,2 млн до 7,5 млн руб., сотрудников аппарата представительного органа (включая обеспечение их нужд) — со 136,9 млн до 142,7 млн руб.;

Физическую культуру и спорт — с 1,36 млрд до 1,42 млрд руб. Расходы на физическую культуру возрастут со 172,1 млн до 187,7 млн руб., спорт высших достижений — с 1,01 млрд до 1,06 млрд руб. На массовый спорт они сократятся со 176 млн до 170 млн руб.;

Обслуживание муниципального долга — с 16,4 млн до 508,6 млн руб.;

Национальную безопасность и правоохранительные органы — с 261 млн до 306,8 млн руб.;