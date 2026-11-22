В третьем квартале доля мошеннических ресурсов составила 5,7% от их общего числа
По данным карты цифрового мошенничества и фишинга F6 ScamRadar, большая часть мошеннических ресурсов — 60,1% — применялись для скама (похищения денег под предлогом добровольного перевода), 38,5% — для фишинга (получения данных пользователя, таких как данные банковских карт и др.). Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения.
При этом, по данным компании, с 10 по 15 ноября 2025 года средний платеж списания у пользователей составил 7,7 тыс. руб., а в те же даты 2026 года — 10,1 тыс. руб. Таким образом, средний ущерб пользователей только по одной из мошеннических схем за год увеличился на 31%.