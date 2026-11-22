При этом, по данным компании, с 10 по 15 ноября 2025 года средний платеж списания у пользователей составил 7,7 тыс. руб., а в те же даты 2026 года — 10,1 тыс. руб. Таким образом, средний ущерб пользователей только по одной из мошеннических схем за год увеличился на 31%.