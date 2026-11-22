Рынок облачных сервисов за девять месяцев 2026 года составил 190 млрд руб. К концу года он может достичь показателя около 274 млрд руб. против 230,3 млрд руб. в 2025 году. Рост за год составит примерно 19%, следует из данных MWS Cloud (входит в МТС Web Services). Исследование основано на выручке всех участников облачного рынка в сегментах IaaS и PaaS.