К концу года объем рынка облачных сервисов может достичь 274 млрд рублей
Рынок облачных сервисов за девять месяцев 2026 года составил 190 млрд руб. К концу года он может достичь показателя около 274 млрд руб. против 230,3 млрд руб. в 2025 году. Рост за год составит примерно 19%, следует из данных MWS Cloud (входит в МТС Web Services). Исследование основано на выручке всех участников облачного рынка в сегментах IaaS и PaaS.
Основу рынка составляет IaaS — аренда виртуальных серверов, хранилищ и сетей в облаке, где пользователь сам настраивает операционные системы и ПО. Ее доля равна примерно 81%. PaaS (аренда готовой среды, где провайдер берет на себя инфраструктуру и ОС, а пользователь фокусируется на коде и данных) растет быстрее рынка: среднегодовой темп достигает 45,5%, а доля сегмента увеличивается с 14% до 19%.