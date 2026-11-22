Россия увеличила экспорт энергетического угля, включая антрацит, в Китай в октябре 2026 года на 9% к сентябрю и на 33% год к году, до 5,3 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Китай — крупнейший импортер российского угля. Центр ценовых индексов (ЦЦИ) оценивал долю КНР в экспорте из РФ за восемь месяцев 2026 года в 36%.