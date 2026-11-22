В октябре Россия увеличила экспорт энергетического угля в Китай на 33%
Россия увеличила экспорт энергетического угля, включая антрацит, в Китай в октябре 2026 года на 9% к сентябрю и на 33% год к году, до 5,3 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Китай — крупнейший импортер российского угля. Центр ценовых индексов (ЦЦИ) оценивал долю КНР в экспорте из РФ за восемь месяцев 2026 года в 36%.
Гендиректор холдинга «Русский уголь» Владимир Коротин говорит, что спрос на российский уголь на Дальнем Востоке устойчиво растет с середины 2025 года. Рост цен, по его словам, стал особенно заметен с середины 2026 года, что позволило увеличивать рентабельность экспортных отгрузок на Дальний Восток.