Низкий спрос на мировых рынках и высокие запасы в ряде стран способствуют снижению цен на основные виды минеральных удобрений. В середине ноября карбамид в портах Балтики подешевел на 4–5%, котировки на часть фосфорных удобрений скорректировались на 1%. В дальнейшем цены может поддержать наращивание закупок в Индии, где утвердили субсидии на калий и фосфорные удобрения, а также должен состояться крупный тендер на карбамид.