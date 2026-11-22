«Новые люди» создали внутрипартийный комитет по защите прав автомобилистов
О создании комитета Елена Лисовская и вице-спикер Госдумы от «Новых людей» (НЛ) Владислав Даванков объявили 20 ноября на специальном мероприятии в Думе. Автолюбителей призвали приходить к партийцам за юридической поддержкой, сообщать о «несправедливых штрафах», проблемах с дорожной инфраструктурой, «камерах-ловушках» и других нарушениях прав водителей.
«Главная задача комитета — сделать жизнь автомобилистов проще, дороги безопаснее, а законодательство более справедливым по отношению к водителям»,— заявили организаторы в анонсе мероприятия. Собеседники “Ъ” в партии объяснили, что хотят выстроить системную работу с повесткой, затрагивающей интересы сорокамиллионной аудитории.