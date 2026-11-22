Объем выплат РНПК увеличился за 9 месяцев в два раза и превысил 90 млрд руб.
За январь—сентябрь 2026 года объем выплат Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) увеличился почти в два раза и превысил 90 млрд руб. Серьезное увеличение выплат объясняется ужесточением условий перестрахования рисков. С 1 августа компания применяет новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий (ТиД), а также воздействия БПЛА.
В сентябре ЦБ объявил о докапитализации РНПК на 165 млрд руб. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, решение связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. Компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях.