В сентябре ЦБ объявил о докапитализации РНПК на 165 млрд руб. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, решение связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. Компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях.