На такую динамику повлияли сезонное оживление потребительской активности и наращивание госрасходов на льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях. Входящая в состав индекса компонента кредитов выросла с 57,7 до 62,5 пункта и обновила максимум с начала наблюдений в 2020 году. Доля одобренных займов малому и среднему бизнесу составила 74% (плюс 11 процентных пунктов месяц к месяцу, п. п.). Лучше всего ситуация с займами складывалась в торговле и производстве. Представители этих двух секторов также довольно активно наращивали вложения в бизнес, за счет чего компонента инвестиций выросла с 54,9 до 57,2 пункта.