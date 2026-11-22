Опрос МОТ: гендерное равенство улучшает финансовые результаты компаний
Равное участие мужчин и женщин в работе компаний в итоге улучшает их финансовые результаты, однако поддержка женской занятости распространяется медленно, такой вывод можно сделать из доклада Международной организации труда (МОТ) «Женщины в бизнесе и менеджменте: измеряя успех». Доклад основан на данных нескольких исследований предприятий в разных странах мира, проведенных в 2013, 2018 и 2025 годах. Последний опрос охватил более 12 тыс. компаний в 99 странах.
При опросе 2025 года о положительном влиянии инициатив по продвижению гендерного равенства заявили 68,5% компаний, на 11,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в 2018-м. Среди предприятий, сообщивших об общем увеличении прибыльности, 87,4% отдельно выделили рост показателя не менее чем на 5% именно в связи с инициативами по продвижению женщин на руководящие должности. 13,4% респондентов заявили даже о 20-процентном и более росте.