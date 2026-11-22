Минэкономики разработало правила принятия и отмены решений о выдаче предписаний, позволяющих во внесудебном порядке блокировать продажу потенциально опасной для здоровья покупателей продукции. Соответствующее постановление правительства (проект есть у “Ъ”) должно вступить в силу 1 марта 2027 года — одновременно с законом, в развитие которого оно подготовлено. До этой даты подобные ограничения (в том числе при риске массовых отравлений) будут по-прежнему вводиться только через суд. После — на основании выдачи предписания контролирующего органа. Промаркированная продукция будет автоматически блокироваться к продаже через систему «Честный знак» прямо на кассах магазинов.