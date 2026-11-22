Во Владикавказе устраняют последствия взрыва газа в жилом доме
Коммунальные службы завершили уборку последствий взрыва газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Северной Осетии.
Специалисты вывезли мусор с придомовой территории и из здания. Кроме того, в доме восстановили тепловой контур.
«Коммунальные службы устранили последствия взрыва газа в доме на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что во Владикавказе начали принимать заявления на получение единовременной материальной помощи от пострадавших при хлопке газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев.