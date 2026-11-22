Главные новости за неделю 16–22 ноября. Кавказ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому министерству имущественных отношений проверить жалобы аграриев на резкий рост кадастровой стоимости земли. Главы муниципалитетов должны незамедлительно передавать обращения в ведомство.
В октябре Северная Осетия стала лидером среди регионов России по месячному росту цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра достигла 114,1 тыс. руб., прибавив 3,6% к сентябрю. В абсолютных цифрах показатель составил 114 111 руб. за кв. м.
Временным исполняющим обязанности министра здравоохранения Дагестана назначили первого заместителя министра Наби Кураева.
Администрация Нальчика объявила электронный аукцион на возобновляемую кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Деньги нужны для финансирования дефицита городского бюджета. Начальная цена закупки — 144 млн руб.; это цена финансовой услуги, а не сумма кредита.
Министерство культуры РФ объявило закупку на реставрацию и приспособление к современному использованию Суннитской мечети во Владикавказе. Начальная цена контракта составляет 959,5 млн руб.
Управление МЧС России по Северной Осетии подтвердило гибель двух человек в результате взрыва в многоквартирном доме. Чрезвычайное происшествие произошло 21 ноября на шестом этаже здания на улице Курсантов-Кировцев.
Во Владикавказе начали принимать заявления на получение единовременной материальной помощи от пострадавших при хлопке газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев. Каждому пострадавшему предусмотрена выплата в размере 10 тыс. руб. За частичную утрату имущества первой необходимости выплатят 50 тыс. руб., за полную — 100 тыс. руб. При утрате имущества предусмотрена также отдельная выплата в размере 50 тыс. руб. Получившие вред здоровью получат компенсацию от 200 тыс. до 400 тыс. руб. с учетом тяжести повреждений. Членам семей погибших выплатят по 1 млн руб.