В Челябинске суд избрал меры пресечения пятерым местным жителям в возрасте от 15 до 20 лет, обвиняемым по уголовному делу о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По ходатайству следствия 16-летний и 20-летний фигуранты заключены под стражу. В отношении 15-летнего и одного из 17-летних соучастников избраны меры пресечения, ограничивающие их права на период предварительного следствия, еще один 17-летний обвиняемый ранее был арестован по другому уголовному делу, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.