В Челябинске арестовали молодых людей за нападение с молотком и электрошокером
Суд избрал меры пресечения пятерым обвиняемым в хулиганстве
В Челябинске суд избрал меры пресечения пятерым местным жителям в возрасте от 15 до 20 лет, обвиняемым по уголовному делу о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По ходатайству следствия 16-летний и 20-летний фигуранты заключены под стражу. В отношении 15-летнего и одного из 17-летних соучастников избраны меры пресечения, ограничивающие их права на период предварительного следствия, еще один 17-летний обвиняемый ранее был арестован по другому уголовному делу, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.
По версии следствия, вечером 12 ноября обвиняемые возле одного из домов по улице 40-летия Победы, действуя группой лиц, напали на 42-летнего мужчину с молотком и электрошокером. В результате потерпевшему причинены множественные переломы костей туловища.
Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Самому старшему участнику группы — 20-летнему челябинцу — дополнительно предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Фигуранты были задержаны сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с оперативниками отдела полиции «Курчатовский» при взаимодействии с региональным УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления.