Главные новости за неделю 16-22 ноября. Ростов-на-Дону и область
Краснодарский суд вынес приговор троим представителям ростовской правоохранительной и судебной системы: бывший председатель Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексей Куделин получил 12 лет строгого режима, экс-прокурор Октябрьского района донской столицы Роман Агапов — 8 лет, адвокат Ростовской областной коллегии Виталий Проскуряков — 7 лет.
В Ростовской области запретят продавать топливо несовершеннолетним. Целью нововведения называется снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
Законодательное собрание Ростовской области приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает направление около двух третей расходов казны на социальную сферу.
К спору департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону и компании «Синара — городские транспортные решения» добавился встречный иск: на заседании Арбитражного суда Ростовской области 17 ноября судья рекомендовал сторонам урегулировать разногласия во внесудебном порядке.
Налоговые поступления в бюджетную систему от налогоплательщиков Ростовской области за январь–октябрь 2026 года достигли почти 480 млрд руб., увеличившись на 21% год к году.
Предельная стоимость технического осмотра легковых автомобилей в Ростовской области с 1 января 2027 года увеличится на 67 руб. — до 1,27 тыс. руб. Новые тарифы утвердило региональное правительство постановлением №929.
В 2027 году через банковские кредитные линии Ростовской области могут пройти в общей сложности 249,35 млрд рублей — регион будет брать кредиты по мере необходимости и гасить их после поступления собственных доходов бюджета.
Министерство ЖКХ Ростовской области завершает масштабную программу по обустройству мест накопления отходов. Как сообщила глава ведомства Антонина Пшеничная, на создание и обновление инфраструктуры из областного бюджета выделено 262 млн руб.
Текучесть кадров логистических компаний Ростовской области составляет около 30%. Предложения на региональном рынке труда во многом схожи, поэтому переход к другому работодателю не всегда дает заметные преимущества.